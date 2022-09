Importações alemãs oriundas da Rússia subiram 10% em julho

As importações da Alemanha com origem na Rússia ascenderam em julho a 2,9 mil milhões de euros, mais 10,2% do que no mesmo mês do ano passado, segundo dados do gabinete estatístico alemão citados pela agência Reuters.

De acordo com a mesma fonte, este aumento resulta principalmente do aumento de preços dos produtos energéticos (a Alemanha continuou em julho a importar gás russo), que têm penalizado as faturas de famílias e empresas.

No mês de julho a Alemanha importou petróleo e gás natural da Rússia no montante de 1,4 mil milhões de euros. A Alemanha importou ainda 0,5 mil milhões em produtos petrolíferos e 0,3 mil milhões em carvão.

Apesar do aumento de 10,2% em valor, para os referidos 2,9 mil milhões de euros, o volume de importações alemãs oriundas da Rússia caiu 45,8%.

No sentido contrário, as exportações alemãs para a Rússia, em valor, caíram 56,8% face a julho do ano passado.