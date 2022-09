GreenVolt fornece energia verde à BA Glass na Polónia durante 15 anos

A GreenVolt - Energias Renováveis anunciou esta segunda-feira ter fechado com a BA Glass um contrato de fornecimento de energia verde, por 15 anos, à unidade polaca do grupo vidreiro.

Nos termos do PPA (do inglês ‘Power Purchase Agreement’) agora assinado, a energia renovável será fornecida através da Augusta Energy, uma ‘joint-venture’ entre a KGAL, uma gestora de ativos alemã, e a V-Ridium Power, empresa que opera no mercado polaco, detida a 100% pela GreenVolt.

O acordo prevê que o fornecimento de energia gerada nos parques solares e eólicos na Polónia se inicie durante o quarto trimestre de 2023.

Em comunicado, a GreenVolt destaca que este acordo “vai permitir à BA Glass passar a ser fornecida por energia obtida a partir de fontes renováveis” e possibilitar “à GreenVolt contribuir para as metas de sustentabilidade de um dos produtores de embalagens e garrafas de vidro da Europa”.

“A energia que será fornecida anualmente à BA Glass é equivalente ao consumo médio de 4.800 famílias”, refere, detalhando que “vai permitir que seja evitada a emissão de 11,6 mil toneladas de CO2 [dióxido de carbono], por ano, contribuindo assim para que a empresa do setor do vidro alcance as suas metas de sustentabilidade”.

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da GreenVolt, João Manso Neto, afirma que "esta parceria com a BA Glass na Polónia reforça a posição da GreenVolt como uma referência no desenvolvimento e operacionalização de projetos de energia renovável na Europa, bem como a sua capacidade de dar resposta a soluções à medida das necessidades dos seus clientes e de os ajudar a atingirem os objetivos de descarbonização".

Admitida à negociação no PSI, o principal mercado acionista da Euronext Lisbon, a GreenVolt – Energias Renováveis reclama a liderança na produção de energia renovável, atuando no setor da biomassa, na promoção de projetos eólicos e solares fotovoltaicos e na geração distribuída de energia renovável.

A par da produção de energia a partir de biomassa, a partir de resíduos florestais e resíduos lenhosos urbanos em Portugal e no Reino Unido, a GreenVolt é promotora de projetos eólicos e solares fotovoltaicos, atuando em vários mercados europeus e no mercado americano, com um ‘pipeline’ de 6,7 GW (Gigawatt), dos quais 2,9 GW “em estado avançado de desenvolvimento até ao final de 2023”.

No segmento estratégico da geração distribuída, atua nos mercados português e espanhol, tanto no segmento empresarial, como no residencial, apresentando “soluções que visam a redução da fatura energética dos seus clientes”.