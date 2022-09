Economia do Reino Unido cresce 0,2% em julho, abaixo do esperado

A economia do Reino Unido cresceu 0,2% em julho face ao mês anterior, anunciou esta segunda-feira, 12 de setembro, a ONS, a autoridade estatística britânica. Em junho, o produto interno bruto (PIB) do país tinha caído 0,6%.

Segundo a Reuters, este crescimento fica aquém da estimativa de uma subida de 0,4% do PIB (produto interno bruto) para o mês de julho. O grande impulsionador do PIB britânico em julho foi o setor dos serviços, com setores como o da construção e da indústria a sentirem o impacto do aumento dos preços dos materiais, ao revelarem uma queda de 0,8% e 0,3%, respetivamente.

A vaga de calor em julho, que fez os termómetros alcançarem os 40 graus Celsius pela primeira vez no Reino Unido, fez com que a procura por energia diminuísse e foi responsável por uma queda da geração de energia na ordem dos 3,4%.

O Reino Unido está a lidar com uma grave crise inflacionista devido ao aumento dos preços da energia, com a nova primeira-ministra, Liz Truss, a lançar medidas que congelarão os preços da energia no país durante os próximos dois anos.