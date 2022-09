Deloitte compra produtora de conteúdos portuguesa FIM

A Deloitte anunciou esta segunda-feira a compra da produtora portuguesa de conteúdos audiovisuais FIM - Forever in Movies, que pertencia ao empresário e realizador Rui Malvarez, sem adiantar o valor da operação.

De acordo com a empresa, esta aquisição "vem reforçar as valências da Deloitte na área dos conteúdos audiovisuais".

A equipa da FIM, adianta, "passa a produzir conteúdos audiovisuais através da Deloitte Digital Solutions, permitindo fortalecer uma área estratégica que tem vindo a ganhar maior relevo na era da digitalização" e as novas valências "vão ajudar a cimentar a presença digital dos clientes através de conteúdos diferenciados e inovadores", refere a empresa, em comunicado.

O valor da operação não foi divulgado.

Citado em comunicado, José Pedro Vicente, sócio da Deloitte, afirma que "num mundo cada vez mais digital em que o acesso a informação e conteúdos em plataformas digitais é parte integrante do nosso dia a dia, a capacidade de fornecer conteúdos de qualidade é determinante".

Nesse sentido, "além das soluções tecnológicas digitais, o que permite levar as marcas, produtos e informação aos utilizadores finais, são conteúdos diferenciados, eficazes e originais", acrescenta.

Por sua vez, Rui Malvarez, sócio fundador da FIM, afirma-se "muito feliz pelo facto de a FIM, uma empresa nacional que conquistou o mercado a pulso, tenha sido a empresa selecionada pela Deloitte".

Para o fundador da produtora, "esta oportunidade representa, na verdade, a prova do trabalho que foi entregue nos últimos seis anos por toda a equipa, equipa essa que segue a crescer no mercado, agora sob uma nova liderança".

No mercado desde fevereiro de 2016, a FIM – Forever in Movies produziu mais de 300 filmes e tem no seu portefólio campanhas para diversas marcas nacionais e internacionais.