Oferta de casas com três quartos concentra-se no litoral

Na altura de escolher uma habitação, e dependendo do tamanho da família que a irá ocupar, faz diferença o número de quartos existentes na casa a adquirir. Para quem necessita de três quartos, ou seja, de um apartamento de tipologia T3, a disponibilidade existente no bpiexpressoimobiliario.pt é de 23.141 imóveis. Em apenas cinco distritos da faixa litoral concentra-se 77,5% da oferta total existente no país.

Porto, Lisboa, Setúbal, Faro e Braga são os cinco distritos com mais apartamentos de tipologia T3 em venda no bpiexpressoimobiliario.pt, totalizando 17.935 destes imóveis. A sua oferta é variada, tanto no preço como em área.