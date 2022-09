Juros: Portugal está fora da zona de risco

Os níveis de endividamento das famílias, das empresas e do Estado ainda estão acima do registado antes da pandemia, em 2019. Mas os investidores na dívida pública olham para Portugal de um modo mais positivo do que para Espanha e colocam o país bem longe da zona vermelha.

No caso da dívida pública, situava-se em 116,6% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019 e estava em 125,6% no final do primeiro semestre de 2022, apesar da queda de um máximo trimestral de 138,9% nos primeiros três meses de 2021. Quanto ao endividamento das famílias — onde o crédito à habitação é determinante —, estava nos 68,1% do PIB no final de junho deste ano, segundo os dados do Banco de Portugal, em queda depois de ter atingido os 72,6% nos primeiros três meses de 2021, mas acima dos 65,4% registados no final de 2019. O mesmo se regista nas empresas privadas. O endividamento de 129,2% do PIB no final de junho compara com 135,8% em março de 2021 e 125% no final de 2019.