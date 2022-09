A nova cara de Vilamoura

Pouco mais de um ano depois de adquirirem a Vilamoura World, os novos proprietários da empresa responsável pela gestão imobiliária da localidade algarvia já têm definidos os planos de desenvolvimento. Em cima da mesa estão cinco projetos imobiliários, que incluem um condomínio para a população sénior, a que se junta a criação de um centro clínico completo e ainda a expansão da marina, com lugares para embarcações de grande porte.

“O balanço deste primeiro ano é extremamente positivo”, garante ao Expresso João ­Brion Sanches, presidente executivo da Vilamoura World. “Neste momento, construído já não existe nada para venda”, continua, “conseguimos fazer as coisas mais rapidamente do que pensávamos, a empresa está consolidada em termos de estrutura humana e agora a missão é fazer de Vilamoura o melhor local no Algarve para viver, passar férias e investir”.