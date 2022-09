Senhorios dizem que travão nas rendas não aumenta despesa pública

Com a inflação crescente, o Governo decidiu limitar a 2% o aumento das rendas de casa. Os senhorios serão compensados com majorações no IRS e IRC que atingem os 9% de redução nas taxas a pagar. Mas estes cálculos podem trazer compensações fiscais ao Estado, sobretudo nos contratos de longa duração, em que o imposto cresce apesar dos benefícios dados aos proprietários.

Quem defende esta tese é a Associação Portuguesa de Proprietários (APP), que fez um estudo para analisar os efeitos do travão nas rendas. Na prática, “o Estado acaba por arrecadar a mesma receita, apesar das majorações fiscais agora anunciadas”, diz António Frias Marques, presidente daquela associação. A medida “beneficia os inquilinos, discrimina os proprietários e tem neutralidade para as contas do Estado”, assume.