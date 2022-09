Portugal é o país da UE em que os voos mais se aproximaram dos valores de 2019 em agosto

O número de voos comerciais na União Europeia (UE) cresceu 25% em comparação com agosto de 2021, aproximando-se assim, um pouco mais do período pré-pandemia, apesar de ficar ainda 14% aquém de agosto de 2019. Portugal é o país que mais se aproxima dos níveis de 2019, sendo que dois países do bloco já os ultrapassaram.

Apenas a Grécia e o Luxemburgo ultrapassaram, em agosto, o número de voos do mesmo mês de 2019 (mais 5% e 2%, respetivamente).

Em termos absolutos, o número de voos comerciais na UE situou-se em 596.930 em agosto de 2022, em comparação com 478.996 em agosto de 2021, 324.538 em agosto de 2020 e 695.912 em agosto de 2019, indica o Eurostat, na nota divulgada esta sexta-feira.

Os restantes países ficaram ainda aquém dos níveis pré-pandemia, sendo Portugal o que mais se aproximou (apenas 2% abaixo de agosto de 2019). Por outro lado, as maiores quedas no número de voos foram registadas na Eslovénia (-42%), Letónia (-39%) e Finlândia (-31%).

O Eurostat indica ainda que alguns aeroportos do bloco registaram aumentos no número de voos comerciais em comparação com 2019. No aeroporto de Nápoles houve um crescimento de 14% face a agosto de 2019, no de Corfu de 22% e no de Santorini 30%.

Em sentido contrário, no aeroporto de Frankfurt houve uma queda de 23%, em Milão Malpensa de 34% e em Roma Fiumicino de 27%.