Ministros europeus querem que petrolíferas paguem contribuição de solidariedade

Os ministros com a pasta da Energia dos países da União Europeia (UE) querem que as energéticas cujo modelo de negócio se baseie em combustíveis fósseis paguem uma contribuição de solidariedade e que sejam criados mecanismos de liquidez para as empresas de energia em dificuldades de tesouraria. Ao contrário do que se esperava, os responsáveis ministeriais não tomaram medidas do lado da procura, isto é, não há medidas de apoio direto às empresas.

Na reunião extraordinária do Conselho de Energia, em Bruxelas, na Bélgica, desta sexta-feira, 9 de setembro, os responsáveis europeus não chegaram a acordo em relação à proposta relativa aos já muito falados tectos nos preços do gás e petróleo da Rússia, que não avança para já por ainda necessitar de mais discussão (e por temores da parte de algumas capitais de mais retaliações por parte do Kremlin).

Para já, os ministros vão pedir à Comissão Europeia que atue em três frentes: que limite as receitas das energéticas que produzam energia sem recorrer a gás (o combustor mais caro), que conceba uma contribuição de solidariedade sobre as energéticas que trabalhem com combustíveis fósseis, e que crie mecanismos de liquidez para as empresas do setor numa altura em que vários países estão a ter de financiar fornecedores de serviços energéticos, incapazes de fazer frente à subida dos preços.

As medidas deverão ser apresentadas pela Comissão em meados de setembro.

Os ministros com a pasta da energia dos 27 encontraram-se esta sexta-feira para discutir as medidas a tomar para limitar a subida dos preços da energia numa época de forte inflação e do fim do fornecimento do gás russo ao continente.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, representa Portugal neste encontro.