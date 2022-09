Franceses e alemães estão na corrida: governo lança a privatização da maioria da TAP

A crise pandémica veio acelerar o processo de concentração entre as companhias aéreas europeias, e a TAP, uma das poucas transportadoras que não faz parte de qualquer grupo internacional, será uma peça ativa neste processo. O Governo está empenhado em avançar com a privatização da companhia aérea ainda este ano, para a poder concluir nos primeiros meses de 2023, avançou ao Expresso fonte do Executivo.

