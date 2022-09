"Cartéis da crise": Concorrência fez buscas a seis entidades no setor da saúde

A Autoridade da Concorrência efetuou, já este ano, buscas a seis entidades do setor da saúde, ligadas à pandemia, tendo a presidente da AdC, Margarida Matos Rosa, manifestado preocupação com os chamados carteis da crise.

“Temos encontrado situações mais recentes de ilegalidades à lei da concorrência em particular no setor da saúde”, disse Margarida Matos Rosa, adiantando que se trata de situações em que as investigações estão em curso.

Margarida Matos Rosa, que está a ser ouvida na Comissão de Orçamento e Finanças para apresentar o plano de atividades para este ano, respondia a uma questão colocada pelo deputado do PS, Miguel Cabrita.

Este ano, e de acordo com dados facultados, foram já efetuadas buscas visando seis entidades no setor da saúde ligadas à pandemia.

Os mesmos dados referem ainda uma outra busca a uma entidade da distribuição de produtos saúde e bem-estar.

A presidente da AdC afirmou a preocupação com os chamados “cartéis de crise” – em que as empresas concertam entre si práticas e preços –, afirmando que estes “estão no nosso radar” e estão a ser investigados.