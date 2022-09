PSI. Galp afunda-se quase 4%, mas ganhos do grupo EDP limitam perdas

O PSI fechou em queda de 0,48% nos 5937,89 pontos, com 11 cotadas em queda e 4 em alta. A Europa teve uma sessão mista, com as praças de Madrid, Frankfurt, e Paris a fecharem em alta de 0,17%, 0,35%, 0,021%, respetivamente, ao passo que Londres afundou-se 0,86%.

O Stoxx 600, representativo das ações do continente, caiu 0,39%, com dados económicos a sugerirem uma recessão na Europa, abrandamentos da atividade económica na China, e aumentos das taxas de juro pelos bancos centrais dos Estados Unidos e da zona euro.

A Galp Energia afundou-se 3,83% para os 10,54 euros, num dia em que os preços do crude regressaram a mínimos do início do ano. A arrastar o índice para território negativo estiveram a NOS (-3,06% para os 3,55 euros), a Navigator (-3,04% para os 3,70 euros), e a Altri (-2,67% para os 5,29 euros).

A compensar grande parte das perdas esteve o grupo EDP, que liderou os ganhos. A EDP Renováveis cresceu 3,4% para os 24,60 euros, ao passo que a casa-mãe valorizou-se em 3,14% para os 4,92 euros.