Empresas estatais chinesas compram participação da Evergrande no Shengjing Bank

Um grupo de sete companhias estatais chinesas da cidade de Shenyang adquiriu, por via de um leilão, a participação de 14,6% que a promotora imobiliária Evergrande tinha no Shengjing Bank, de acordo com a agência noticiosa Reuters.

A compra daquela participação foi feita por 7,3 mil milhões de yuans, o equivalente a 1,06 mil milhões de euros ao câmbio atual.

O montante corresponde a uma dívida contraída pela Evergrande Nanchang que venceu em julho. Essa dívida tinha como garantia 1,3 mil milhões de ações do Shengjing Bank que estavam nas mãos da promotora imobiliária.

A Evergrande é o promotor imobiliário mais endividado do mundo, com um passivo da ordem dos 300 mil milhões de dólares (302 mil milhões de euros ao câmbio atual).