Clara Raposo será a primeira vice-governadora do Banco de Portugal

A atual presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), Clara Raposo, vai ser a vice-presidente do Banco de Portugal (BdP). De acordo com o “Diário de Notícias”, o anúncio estará para breve. Esta inclusão vai permitir ao regulador cumprir a regra de integração de mais mulheres na liderança.

"A designação dos membros do CA deve assegurar a representação mínima de 40% de cada um dos sexos", lê-se na composição da estrutura de governação do BdP. Neste momento, o governador Mário Centeno tem apenas Luís Máximo dos Santos como vice e entre os três administradores do BdP (Ana Paula Serra, Hélder Rosalino e Luís Laginha de Sousa) há apenas uma mulher.

Clara Raposo é dean do ISEG Lisbon School of Economics and Management desde julho de 2018, desempenhando uma carreira como catedrática de Finanças nessa escola desde 2010. Antes do ISEG, Clara Raposo lecionou no ISCTE, passou pela Universidade de Oxford e pela Nova SBE.