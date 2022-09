Lucro da Greenvolt no primeiro semestre sobe 17%

A Greenvolt obteve no primeiro semestre um resultado líquido atribuível aos seus acionistas de 1,2 milhões de euros, mais 17% do que em igual período do ano passado. Em termos de resultado líquido consolidado, o lucro ascendeu a 6 milhões de euros, quase seis vezes o registado em 2021, informou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As receitas totais da empresa entre janeiro e junho somaram 113,3 milhões de euros, mais 170% do que no período homólogo. O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) mais do que triplicou, crescendo 247,6%, para 36,76 milhões de euros, revela ainda o comunicado à CMVM.

O presidente executivo (CEO) da Greenvolt, João Manso Neto, comentou, no comunicado, que “os resultados do primeiro semestre de 2022 são alicerçados na unidade de negócio de biomassa residual e no reforço do investimento nas áreas com maior potencial de crescimento, como sejam o desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos e eólicos, bem como a geração distribuída”.

O gestor destacou ainda que já no terceiro trimestre a Greenvolt conseguiu “dois marcos muito importantes”, ao concretizar um aumento de capital de 100 milhões de euros e ao formalizar a sua primeira operação de venda de ativos de energia solar e eólica na Polónia, tendo a Iberdrola como comprador. Esse negócio, afirmou João Manso Neto, “abre boas perspetivas para a segunda metade de 2022”.

No primeiro semestre a produção de eletricidade da Greenvolt a partir de centrais a biomassa subiu 44,3% em termos homólogos, para 508 gigawatt hora (GWh).

Adicionalmente, a empresa tem uma carteira de projetos de larga escala de energia eólica e solar, que somava no final de junho uma capacidade instalada de 45 megawatts (MW), na Roménia, a que se somam 184 MW em construção (112 MW na Polónia e 72 MW em Portugal).

Já no segmento da produção descentralizada (painéis solares na cobertura de edifícios, por exemplo) a empresa somava 17,2 MW já instalados (11,8 MW em Portugal e 5,4 MW em Espanha) e encomendas de 77,7 MW (70,6 MW em Portugal e 7,1 MW em Espanha).