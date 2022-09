Governo russo estima quebra do PIB de 2,9% este ano e de 0,9% em 2023

O Governo russo estima que a economia russa registe uma contração de 2,9% este ano e de 0,9% em 2023 devido às sanções ocidentais, indicou esta terça-feira o ministro do Desenvolvimento Económico, Maxim Reshetnikov.

"A economia russa está a lidar adequadamente com a pressão das sanções. Esperamos um recuo de 2,9% do PIB [Produto Interno Bruto] este ano, que é significativamente menor do que as estimativas de março-abril", disse Reshetnikov à margem do 7.º Fórum Económico Oriental, em Vladivosok.

O ministro previu uma retoma do crescimento da economia russa já no final deste ano ou no início do próximo, mas alertou que, devido à base elevada do início de 2022, o PIB ainda permanecerá no ‘vermelho’ em 2023, avança a agência oficial TASS.

No primeiro trimestre deste ano, o PIB russo cresceu 3,5%. No segundo já caiu 4%, em resultado do impacto das sanções sem precedentes impostas pelo Ocidente à Rússia devido à intervenção militar na Ucrânia.

Assim, prevê-se que a Rússia entre em recessão técnica no terceiro trimestre deste ano.

Reshetnikov destacou ainda que, a partir de 2024, a economia russa registará uma melhoria contínua e atingirá um crescimento de 2,6% nesse ano, para seguir, a partir de então, uma trajetória ascendente, com aumentos de aproximadamente 3%.