CTT reconhecem que têm "muitas reclamações" e atribuem a maioria às novas regras alfandegárias

O presidente executivo dos CTT reconhece que os Correios têm muitas reclamações, mas avança que depois do agravamento em 2020 e 2021, anos da pandemia, está a verificar-se agora uma recuperação. "Temos muitas reclamações, temos mais reclamações do que gostávamos de ter, e estamos a fazer muita coisa para melhorar", afirmou João Bento, numa audição a decorrer esta terça-feira na Assembleia da República, na sequência de um pedido de audição do PSD para questionar o concessionário do serviço postal universal.

As reclamações reduziram-se do primeiro semestre de 2021 para o primeiro semestre de 2022. "A situação está a melhorar porque investimos mais em pessoas e ferramentas", explicou o presidente dos CTT.

João Bento acrescentou, porém, que os Correios têm tido picos de absentismo na sequência da pandemia, e que não tem sido fácil contratar, sobretudo no período de férias. "Temos em média 100 vagas por preencher por falta de trabalhadores", sublinhou. Não obstante, o gestor afirmou que nos últimos anos os CTT aumentaram o número de trabalhadores, que hoje são mais de 12 mil pessoas, das quais 5000 estão na distribuição. Os sindicatos têm afirmado que faltam 750 carteiros nos CTT.

O gestor salientou ainda que mais de metade das reclamações correspondem às novas regras tributárias em relação ao desalfandegamento das encomendas vindas de países de fora da União Europeia, e que em Portugal são mais complexas do que na generalidade dos países.

“O grosso das reclamações vem do processo de desalfandegamento, que tem por base um guião da Autoridade Tributária, que é mais exigente do que na maioria dos países”, afirmou João Bento. O gestor avançou inclusive que o Estado corre o risco de perder receitas fiscais, decorrente da encaminhamento para outras geografias, menos burocráticas e menos complexa. E exemplificou: “se houver informação eletrónica de que a encomenda vem num determinado voo e depois, no aeroporto de origem, esse voo for mudado, a Autoridade Tributária não permite que a mesma seja libertada". Tem de se começar tudo de novo, apontando o novo voos, e alterando a informação, que se acrescenta a exigência de que a pessoa que enviou a encomenda confirme essa informação.

João Bento sublinhou a profunda transformação a que têm sido sujeitos os correios, primeiro com a digitalização da economia, e agora mais recentemente com a pandemia, que acelerou o uso de encomendas. A título de exemplo, avançou que no início do século, o CTT entregavam por dia seis milhões de cartas, hoje entregam 2 milhões. Em 2000 o rácio de cartas entregues por encomenda era de um para 30, hoje é de uma encomenda para três cartas. Ainda assim,

João Bento salientou que em Portugal o serviço universal postal é ainda hoje pago apenas pela venda dos serviços, ao contrário do que acontece em muitos países, onde este serviço público é financiado pelo orçamento de Estado.



Em 2018, cerca de 70% dos proveitos provinham do negócios tradicionais dos Correios, hoje são 49%.