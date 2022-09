Cotação do gás natural dispara com fecho prolongado do Nord Stream

A cotação dos contratos de gás natural que são referência na Europa, os TTF (Title Transfer Facility, transacionados na Holanda) disparou no início da manhã desta segunda-feira, depois de no sábado a Gazprom ter indicado que o gasoduto Nord Stream teria de permanecer fechado por tempo indeterminado para resolução de um problema técnico ligado a uma fuga de óleo.

Os contratos TTF, que tinham terminado a sessão de sexta-feira nos 214,6 euros por megawatt hora (MWh), o valor mais baixo das últimas duas semanas, arrancaram esta segunda-feira em forte alta, nos 275 euros por MWh (um disparo de quase 28%).

No espaço de uma hora, no início da negociação, a cotação intradiária do TTF chegou a aliviar para 254 euros por MWh, mas voltou a escalar uma hora depois para cerca de 284 euros (ou seja, mais quase 33% do que no fecho de sexta-feira).

O gasoduto Nord Stream 1, a principal via de entrada de gás russo na Alemanha, tem uma capacidade anual de transporte de 55 mil milhões de metros cúbicos (55 BCM), mas está há vários meses a ser usado a apenas 20% da sua capacidade.

A Gazprom, acionista maioritária da empresa que explora o gasoduto, anunciou a 19 de agosto uma paragem para manutenção na estação de compressão instalada em território russo, perto da fronteira com a Finlândia, que decorreria entre 31 de agosto e 2 de setembro.

Mas o gasoduto permaneceu fechado, em vez de reabrir no sábado, devido à deteção, pela Gazprom, de uma fuga de óleo nessa estação de compressão. A empresa estatal russa alega que as sanções vigentes contra a Rússia impedem a alemã Siemens de concretizar a reparação da anomalia detetada.