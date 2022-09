BCE dá luz verde à administração do BCP

O BCP informou que o Banco Central Europeu (BCE), após avaliação da idoneidade e adequação dos membros eleitos na assembleia geral de 4 de maio para a administração e comissão executiva do banco, aprovou a equipa que vai gerir e fiscalizar o banco durante o quadriénio 2022/2025.

O conselho de administração inicia por isso formalmente as suas funções cinco meses depois da sua eleição.

Fora do conselho de administração ficaram Clara Raposo e Teófilo da Fonseca, os quais, segundo comunicado do banco, à Comissão do Mercado e Valores Mobiliários (CMVM), “não foram objeto da avaliação de adequação referida, uma vez que comunicaram, por motivos de ordem pessoal, indisponibilidade para integrarem o conselho de administração”.

O BCP adianta que serão identificados e selecionados dois membros não executivos para os substituir, “nos termos dos normativos do banco relativos ao planeamento de sucessão”. E afirma que “a conclusão deste processo será oportunamente divulgada e não prejudica o regular funcionamento do conselho”.

Nuno Amado mantém a presidência não executiva do BCP e Miguel Maya a sua liderança executiva.

Os vice-presidentes não executivos, além de Miguel Maya, são Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia (pelo acionista Fosun) e Valter Rui Dias de Barros (pelo acionista Sonangol).

Da comissão comissão executiva liderada por Miguel Maya fazem também parte Miguel Bragança e João Nuno Palma, como vice-presidentes, e Rui Manuel Teixeira, José Pessanha e Maria José de Campos.

Em comunicado o BCP refere ainda que a comissão de auditoria é liderada por Cidália Maria Mota Lopes e conta também com Valter Rui Dias de Barros e Fernando da Costa Lima.

Foram esta segunda-feira nomeadas para secretário da sociedade Ana Isabel dos Santos de Pina Cabral e para secretário da sociedade suplente Ana Patrícia Moniz Macedo.