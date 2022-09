Sabe como se calcula a inflação?

São perto de 120 mil os preços recolhidos todos os meses por 140 entrevistadores do Instituto Nacional de Estatística (INE) em cerca de 12.500 estabelecimentos por todo o país, abrangendo um cabaz de bens e serviços com mais de 1300 artigos, para apurar o Índice de Preços no Consumidor (IPC), o indicador de referência para medir a inflação em Portugal.

Além disso, o INE reúne preços online para incluir no IPC, preços para pacotes turísticos, viagens aéreas e hotéis, entre outros bens e serviços. Já a recolha automatizada de dados online permite obter os preços de grandes cadeias de artigos de mobiliário, de telemóveis, de vestuário e de calçado. Por fim, são usadas fontes administrativas para os preços dos combustíveis, dos medicamentos e das rendas de habitação.