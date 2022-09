Pode o PIB crescer e a economia estagnar?

1 O PIB cresce ou não?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) quantifica em €58.123 milhões a riqueza gerada pela economia portuguesa durante o segundo trimestre de 2022. Este é o chamado Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes, mas para comparar com trimestres passados importa descontar a inflação e determinar o real crescimento da economia portuguesa. Contas feitas, tudo depende da base escolhida para comparação. Se optar por comparar com igual trimestre de 2021 — ou seja, com uma estrutura produtiva mais debilitada pela pandemia covid-19 — obterá uma taxa de variação homóloga de 7,1%. Se comparar com o primeiro trimestre de 2022, obterá uma taxa de variação em cadeia nula, de 0%. Na verdade, o PIB até caiu alguns milhões face aos primeiros meses do ano. E teria caído muitos mais, não fora o turismo e demais exportações de serviços e bens compensarem a quebra que já se está a sentir ao nível da procura interna.