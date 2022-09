Jovens estudantes voluntários recuperam casas de pessoas carenciadas

São estudantes, estão disponíveis para trabalhar na construção civil com orientação de especialistas e prontos para recuperar casas de pessoas carenciadas. Voluntários para as obras, organizados em associações de intervenção social, que trabalham de forma graciosa em projetos de carência habitacional, identificados por câmaras municipais ou instituições sociais.

Uma destas associações é a Just a Change, que desenvolve a reabilitação de habitações com o objetivo de melhorar as casas de famílias carenciadas.