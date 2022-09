Crédito Agrícola intervém na Caixa de Loures e Sintra e põe delegada a vigiar gestão

Há mais um banco do grupo Crédito Agrícola sob intervenção da Caixa Central. A entidade presidida por Licínio Pina designou uma administradora-delegada para acompanhar a gestão, corrigir falhas e fiscalizar a instituição financeira das regiões de Sintra e Loures pelo período de um ano. Motivo? Deficiências no sistema de controlo interno, de acordo com o que foi apurado pelo Expresso.

A Caixa Agrícola de Loures, Sintra e Litoral conta, desde o início de agosto, com uma delegada nomeada pela Caixa Central, mas a restante administração, presidida por José Barreira há décadas, continua em funções. Têm agora de trabalhar em conjunto e com liberdade de atuação para a delegada designada pela Caixa Central, a cabeça do grupo cooperativo Crédito Agrícola Mútuo.