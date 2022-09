Exportações alemãs aumentam 14,3% em julho e importações sobem 29,3%

A balança comercial alemã registou em julho um excedente de 5400 milhões de euros, com as exportações a subirem 14,3% e as importações 29,3%, anunciou esta sexta-feira o Departamento Federal de Estatística (Destatis).

As exportações de mercadorias, ajustadas sazonalmente e de calendário, registaram uma subida homóloga de 14,3% em julho, para 131.300 milhões de euros, enquanto as importações aumentaram 29,3%, para 125.900 milhões de euros, segundo os dados provisórios oficiais.

O saldo comercial positivo, no mês em análise, excedeu as previsões dos economistas que esperavam que se situa-se em 4600 milhões de euros.

Em termos mensais, as exportações alemãs caíram 2,1% em julho, face ao mês anterior, enquanto as importações recuaram 1,5% na comparação o mês precedente.

Os economistas esperavam que as importações alemãs aumentassem 0,4% em julho, em relação ao mês anterior e previam que as exportações caíssem 2,2%, pelo que a queda verificada ficou em linha com o que era esperado.

No mês em análise, as exportações para a Federação Russa diminuíram 15,1% para 1000 milhões de euros, face a junho e recuaram 55,1% em relação a julho do ano anterior.

Já as importações da Rússia, por sua vez, caíram 17,4% em julho, para 2900 milhões de euros, na comparação com o mês anterior, segundo o Destatis.