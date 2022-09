Domingos Ferreira Lopes é a escolha do Governo para a presidência do IEFP

Já é conhecido o nome escolhido pelo Governo para suceder a Adelaide Franco, na presidência do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). O Governo submeteu esta quinta-feira à audição dos parceiros sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social os nomes de Domingos Jorge Ferreira Lopes e de Paulo José Gomes Langrouva, para os cargos de presidente e de vogal do Conselho Directivo do organismo. Os parceiros sociais são chamados a pronunciar-se sobre estas propostas, mas a decisão final cabe ao Governo.

Adelaide Franco apresentou em Agosto, três meses depois de assumir funções, a demissão do cargo de presidente do IEFP, na sequência da polémica em que se viu envolvida, depois de se ter tornado público que teria acumulado o subsídio de desemprego com atividades “pontuais” e “não remuneradas” na empresa de é sócia.

A indicação dos sucessores de Adelaide Franco acontece depois de o Executivo ter concluído a fase de entrevistas e a avaliação dos candidatos para os cargos de presidente e vogal do IEFP, propostos a designação pela Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (Cresap).

Os nomes indicados são, na verdade, uma aposta na sucessão. Paulo Gomes Langoura já estava em funções no IEFP desde maio, em regime de substituição. Domingos Jorge Ferreira Lopes também já tinha passado pela instituição, em 1992.

O presidente indicado é licenciado em Economia e ocupa desde 2014 a presidência da Comissão Diretiva do Programa Operacional Temático Inclusão Social e Emprego (POISE).