Défice de investimento público põe em risco os fundos da União Europeia

A contabilidade pública da Direção-Geral do Orçamento (DGO) revela que o investimento público se encontra estagnado, não obstante o Orçamento do Estado (OE) para 2022 ter previsto um disparo de 43% este ano, marcado pela chegada ao terreno dos milhões do Plano de Recuperação e Resiliência. E também pela necessidade de acelerar e concluir as obras do Portugal 2020, para que não se percam os últimos fundos deste quadro comunitário, que arrancou em 2014 e termina em 2023.

Ora, apenas 35% do investimento orçado para 2022 foi aplicado nos primeiros sete meses do ano, marcado pelas eleições legislativas e o atraso na entrada em vigor do novo OE. Segundo o mais recente boletim da DGO — que compara a execução de julho de 2022 face a julho de 2021 —, o investimento até caiu 33% no Serviço Nacional de Saúde (ver primeiro caderno), 17,5% na Segurança Social (SS) ou 7% na administração local, apesar dos fundos europeus por aplicar. O Expresso questionou o Ministério das Finanças quanto à meta de investimento público, mas não obteve resposta até ao fecho desta edição.