Bancos russos perderam quase 25 mil milhões de euros no primeiro semestre por causa das sanções

Os bancos russos perderam 1,5 biliões de rublos (cerca de 24,85 mil milhões de euros ao câmbio atual) na primeira metade de 2022 depois de o Ocidente ter imposto sanções à Rússia por ter invadido a Ucrânia, retirando o país de grande parte do sistema financeiro global.

As sanções prejudicaram os bancos russos ao impedirem alguns deles de negociar em dólares, euros e outras moedas convertíveis. Isto causou perdas em trocas de moeda e reavaliação das suas carteiras, disse o vice-presidente do banco central russo, Dmitry Tulin, numa entrevista ao jornal de negócios russo RBC, citada pelo “Financial Times”.

Como resultado, 40% dos "bancos sistemicamente importantes" da Rússia, que são os maiores do país e têm requisitos de adequação de capital mais elevados, registaram perdas no primeiro semestre deste ano.

Tulin disse que as sanções levaram os bancos russos a ter dificuldade em fazer transações em moedas estrangeiras, mesmo que eles próprios não fossem sancionados diretamente. De acordo com o responsável, os bancos no Ocidente ou tinham encerrado as contas correspondentes dos credores russos ou passaram "semanas e meses" a atrasar os pagamentos através de procedimentos de conformidade.

O vice-presidente do banco central notou ainda que a falta de convertibilidade do rublo "aceleraria o processo de acabar com o domínio da moeda estrangeira" no sistema financeiro russo.