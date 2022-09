Venda de carros em agosto ainda esteve 17,6% abaixo de 2019

Em agosto de 2022 foram matriculados em Portugal 13.214 veículos automóveis, ou seja, mais 32,1% que no mesmo mês de 2021 e menos 17,6 por cento quando comparado com agosto de 2019.

Os dados, divulgados esta quinta-feira para Associação Automóvel de Portugal (ACAP), indicam ainda que de janeiro a agosto de 2022, foram colocados em circulação 120.093 novos veículos, o que representou uma diminuição de 2,8% relativamente ao período homologo de 2021. Em comparação com o mesmo período de 2019 verificou-me uma queda de 36,3%.

Segundo aquela associação, nos primeiros oito meses do ano, 38,4% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente elétricos e híbridos [para além dos combustíveis convencionais]. 18,4% eram movidos a motores a gasóleo, mas a gasolina ainda lidera, com 43,2% do total de carros vendidos naquele período.

Em particular, nota a ACAP, verifica-se que 9,9% dos veículos ligeiros de passageiros novos eram elétricos puros.