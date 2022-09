Site de criptomoedas transfere o equivalente a 7,1 milhões de euros a utilizadora que devia receber apenas 68

O site e aplicação crypto.com, onde se transaciona criptomoedas, enganou-se e transferiu 10,5 milhões de dólares australianos (cerca de 7,18 milhões de euros) para uma mulher que devia ter recebido apenas 100 (o equivalente a 68 euros ao câmbio atual). Agora, a empresa procura ser reembolsada, escreve a “Bloomberg”.

O problema é que parte do dinheiro já foi gasto, incluindo numa propriedade de 1,35 milhões de dólares australianos (920 mil euros) nos arredores de Melbourne.

A empresa, que está a tentar recuperar aquele montante em tribunal, descobriu, durante uma auditoria em dezembro de 2021, que tinha cometido um erro no processamento de um reembolso de 100 dólares australianos sete meses antes (maio), de acordo com os documentos do tribunal.

Segundo o processo, um número de conta tinha sido introduzido acidentalmente no campo do montante de pagamento.

O Supremo Tribunal do Estado de Victoria ordenou que a casa, que foi comprada pela irmã da mulher em causa, fosse vendida e o dinheiro devolvido à empresa. Espera-se que o caso regresse ao tribunal em outubro.

O crypto.com não teceu ainda comentários sobre o processo.