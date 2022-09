Os edifícios também se podem fazer na ‘fábrica’

A construção modular pode ser a solução para ajudar a resolver a escalada do aumento de preços dos mate­riais de construção e as dificuldades de mão de obra. Ao Expresso, José de Matos, secretário-geral da APCMC — Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção, e Nuno Garcia, diretor-geral da GesConsult, consultora que atua nas áreas de engenharia e fiscalização de obra, acreditam que a solução para o sector passa por industrializar progressivamente o processo construtivo com recurso a soluções off-site, ou seja, fora do local da obra.

O processo de construção modular e pré-fabricação assenta na industrialização progressiva do processo construtivo, preparando em fábrica uma boa parte dos componentes do edifício, que são depois transportados para a obra, poupando no tempo da sua execução, no volume de mão de obra e ainda nos materiais utilizados, e conseguindo ainda atingir maior rigor e qualidade do produto final.