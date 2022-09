Economia italiana cresce 4,7% no segundo trimestre

A economia italiana cresceu 1,1% no segundo trimestre deste ano, face ao trimestre anterior, e 4,7%, na comparação com igual período do ano passado, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (Istat) italiano, esta quinta-feira.

Na comparação com o primeiro trimestre deste ano, a despesa de consumo final e a Formação Bruta de Capital Fixo aumentaram 1,7%, respetivamente, enquanto as importações cresceram 3,3% e as exportações aumentaram 2,5%, esclarece o Istat em comunicado.

É referido ainda que as despesas de consumo final apresentaram um aumento homólogo de 3,3% no segundo trimestre deste ano, ao passo que a Formação Bruta de Capital Fixo registou um acréscimo de 11,3%.

Por sua vez, as importações aumentaram 17,1% entre abril e junho deste ano, em termos homólogos, enquanto as exportações cresceram 12,3%.