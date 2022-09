Bolsas voltam ao vermelho em agosto com medo da “dor” que os bancos centrais vão provocar

Depois de ganhos de 4,4 biliões de dólares (4,3 biliões de euros) em julho, as bolsas de ações regressaram ao vermelho em agosto com uma queda de 4% no índice mundial MSCI. A subida em julho acabou por ser um intervalo na trajetória de quebra bolsista em 2022, que já soma 19% desde início do ano.

