Amazon cria serviço de armazenamento de produtos devido aos problemas na cadeia de abastecimento

A Amazon introduziu um novo serviço para ajudar os seus vendedores a armazenar stocks e facilitar a distribuição para resolver problemas da cadeia de abastecimento, escreve a Reuters.

Em 2023, os vendedores poderão usar o novo serviço chamado Amazon Warehousing & Distribution para enviar o seu stock para qualquer local.

O serviço de pagamento conforme o uso também ajudará os vendedores a reduzir os custos de logística, indicou a plataforma de comércio eletrónico, sem divulgar detalhes.

“A Amazon Warehousing & Distribution aborda os desafios críticos da cadeia de fornecimento e ajuda os vendedores a crescer e gerir os seus negócios, reduzindo significativamente os custos”, disse Gopal Pillai, vice-presidente da Amazon Distribution and Fulfillment Solutions, citado pela agência de notícias.

A Amazon foi a única das grandes tecnológicas norte-americanas a registar um resultado negativo no segundo trimestre. A empresa fundada por Jeff Bezos registou prejuízos de 2028 milhões de dólares (1989 milhões de euros) entre abril e junho, o que compara com um lucro de 7778 milhões de dólares (7638 milhões de euros) no trimestre homólogo.

O prejuízo da empresa deveu-se à Rivian. Se não fossem as perdas de 3900 milhões de dólares (3829 milhões de euros) no investimento na fabricante de automóveis elétricos Rivian, a Amazon teria um resultado positivo. As suas receitas cresceram 7%, para 121.234 milhões de dólares (119 milhões de euros).