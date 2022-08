Itália negoceia com Delta, Air France e fundo norte-americano para vender sucessora da Alitalia

O governo italiano está em negociações para vender uma participação de controlo na ITA Airways, a empresa sucessora da falida Alitalia, para a Delta Air Lines, Air France-KLM e ainda a empresa norte-americana Certares. A Lufthansa deixou de ser a opção preferencial, escreve o “Financial Times”.

Os três apresentaram uma de duas propostas em Maio para uma participação de 20% na ITA Airways. Numa declaração feita esta quarta-feira, citada pelo jornal, o Tesouro italiano disse que esta oferta foi considerada “mais adequada aos objetivos [do governo]”.

Segundo o Tesouro, um acordo vinculativo só será alcançado se as negociações satisfizerem o objetivo do governo na totalidade.

No início do ano ano a alemã Lufthansa e o conglomerado marítimo suíço-italiano MSC já haviam manifestado interesse em adquirir uma participação maioritária e foram considerados os concorrentes preferenciais até agora.

O que mudou? Segundo fontes ouvidas pelo jornal, a proposta das três empresas inclui uma expansão para o mercado norte-americano, o que é mais atraente e potencialmente mais lucrativo.

Até ao momento, não houve comentários por parte de quase nenhuma das empresas envolvidas nem do Tesouro. Contudo, a Lufthansa criticou a decisão do Tesouro de entrar em negociações exclusivas a sua concorrência por "permitir uma maior influência do Estado e não prever uma privatização total da ITA".

Seja quem for que ‘ganhe’ esta luta, os objetivos do governo já estão em atraso, uma vez que a meta era vender a ITA Airways até ao final de junho.

A ITA começou a voar em outubro, depois de substituir a transportadora italiana Alitalia, de 75 anos, que chegou ao fim após anos de perdas e tentativas fracassadas de resgate.