Energia pressiona PSI, mas ganhos da Jerónimo Martins limitam perdas

O PSI terminou a sessão desta quarta-feira, 31 de agosto, em baixa de 0,42% para os 5995,24 pontos, alinhado com a Europa num dia de perdas pronunciadas nas principais praças do continente.

O Stoxx 600, índice pan-europeu, caiu 1,01%, com dados relativos à inflação da zona euro, que acelerou em agosto, e o pessimismo em torno da crise energética espoletado pela suspensão do gasoduto Nord Stream 1 a pesarem no sentimento.

A energia penalizou Lisboa, com a liderança da EDP nas perdas. A energética desvalorizou 2,52% para os 4,76 euros. Acompanharam a REN (-1,68% para os 2,64 euros), a Galp Energia (-1,24% para os 10,79 euros), e a EDP Renováveis (-1,15% para os 24,17 euros) no grupo dos “lanterna vermelha” da sessão de quarta-feira.

A evitar maiores perdas do PSI veio a Jerónimo Martins, “peso-pesado” cuja valorização de 2,31% para os 22,10 euros ajudou a compensar as quedas das energéticas. A Altri ficou em segundo lugar nos ganhos, crescendo 1,81% para os 5,63 euros.

Das 15 cotadas que compõem o PSI, apenas cinco encerraram em alta. A Mota-Engil e a Semapa fecharam inalteradas nos 1,20 euros e 14 euros, respetivamente. As restantes perderam valor.