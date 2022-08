Coreia do Sul vai ter de pagar 216,5 milhões de dólares à Lone Star, dona do Novo Banco

A Coreia do Sul foi condenada a pagar 216,5 milhões de dólares (cerca de 216 milhões de euros à taxa de câmbio atual) mais juros à Lone Star Funds, maior acionista do português Novo Banco, segundo noticia o “Financial Times”.

A decisão deverá pôr finalmente um fim à saga de 20 anos da aquisição do Korea Exchange Bank (KEB) pela empresa do Texas.

O International Centre for Settlement of Investment Disputes, um tribunal de arbitragem do Banco Mundial com sede em Washington, decidiu aprovar indemnizações no valor de apenas 4,6% dos 4,68 mil milhões de dólares (4,67 mil milhões de euros) que a Lone Star tinha pedido neste diferendo.

A dona do Novo Banco recorreu à justiça internacional em 2012, alegando que os investidores do fundo sofreram enormes prejuízos devido à "interferência ilegal do governo sul-coreano nos direitos da Lone Star como principal acionista do KEB e de outras empresas coreanas adquiridas pela Lone Star no início dos anos 2000".

Segundo escreve o jornal, o caso foi considerado, durante vários anos, como marca da hostilidade da Coreia do Sul em relação ao investimento estrangeiro.

A Lone Star pagou 1,2 mil milhões de dólares (1,19 mil milhões de euros) em 2003 por uma participação de controlo no KEB. Mas as autoridades financeiras sul-coreanas tentaram mais tarde declarar a aquisição ilegal, matando de facto uma proposta de venda do banco ao HSBC (banco britânico).

A participação acabou por ser vendida ao Hana Financial Group da Coreia do Sul por 2,9 mil milhões de dólares (2,89 mil milhões de euros) em 2012.