Musk reafirma vontade de deixar negócio do Twitter com nova carta

Aproveitando a denúncia do antigo diretor de segurança do Twitter relativa à gestão interna das contas de spam, Elon Musk enviou uma nova carta à SEC - Securities and Exchange Commission (o supervisor do mercado de capitais dos Estados Unidos) a dar nota de que não irá levar a cabo a compra da rede social de mensagens curtas, tal como já tinha anunciado com estrondo em julho.

A segunda carta, com data de 29 de agosto, foi enviada depois de uma primeira comunicação a dar conta da desistência, para o caso da original, datada de 8 de julho, ser considerada inválida, segundo escreve a Reuters em notícia desta terça-feira, 30 de agosto.

Na notificação que fez à SEC citada pela agência, o fundador da construtora de veículos elétricos Tesla dá conta de que intimou Peiter Zatko a depor no processo em tribunal que contrapõe a personalidade mais rica do mundo à administração do Twitter, que quer que Musk concretize o negócio avaliado em 44 mil milhões de dólares (cerca de 44 mil milhões de euros ao câmbio atual), nos termos do acordo celebrado em abril, a 54,20 dólares por ação.

A denúncia de Zatko tornou-se pública na semana passada e dava conta de que o Twitter mentira aos acionistas sobre a solidez do seu plano de segurança e sobre a estratégia de crescimento da rede, que fazia vista grossa às contas de spam - o pomo da discórdia entre Musk e o Twitter, com o primeiro a alegar há meses que a rede social não lhe forneceu os dados que pedira relativos à real dimensão das contas falsas.

O julgamento, a ocorrer num tribunal comercial do estado norte-americano do Delaware, deverá durar cinco dias e começará a 17 de outubro.