Galp aumentará fatura do gás em cerca de 8 euros por mês

A Galp começou esta terça-feira a comunicar aos seus clientes de gás natural em Portugal quais os novos preços a que estarão sujeitos a partir de 1 de outubro. Em comunicado, a empresa indica apenas que as atualizações se traduzirão numa subida de 8 euros na fatura mensal do segmento mais representativo dos seus clientes, a que acrescem os impostos.

“Face à volatilidade do mercado e ao respetivo aumento do custo do gás, a Galp irá proceder a uma atualização do preço final de gás natural no dia 1 de outubro. O novo preço reflete o aumento do respetivo custo de aquisição em linha com a evolução do preço deste produto no mercado internacional. O aumento em causa rondará os 8 euros para o escalão mais representativo de clientes da Galp”, indica a empresa.

À semelhança das concorrentes EDP e Goldenergy, que já comunicaram aumentos de preços a vigorar a partir de outubro, a Galp também se escusou a revelar à imprensa os detalhes sobre os termos fixo e variável (energia) que irá cobrar a partir de outubro em cada escalão de consumo.

Serão esses detalhes que permitirão perceber como comparam os comercializadores do mercado liberalizado de gás natural entre si e com as tarifas reguladas, que os consumidores voltarão a poder contratar, segundo deliberou o Governo.

A Galp já tinha realizado atualizações médias (no escalão mais representativo da sua base de clientes) que levaram a agravamentos na fatura (antes de impostos) de 1,6 euros em abril e de 3,6 euros em julho.

Considerando o IVA a 23%, os dois aumentos já feitos e o terceiro, a realizar em outubro, os clientes domésticos de gás da Galp ficarão a suportar uma fatura que ultrapassará em mais de 16 euros mensais o que pagavam até março deste ano.

Será, ainda assim, um agravamento inferior ao que foi anunciado pela EDP Comercial na semana passada, revelando que no perfil de consumo mais significativo da sua carteira, os clientes suportarão um agravamento de cerca de 18 euros antes de impostos, ou 22 euros após impostos. No entanto, a empresa admite que em termos médios a fatura de gás na sua carteira de clientes da baixa pressão normal subirá 30 euros mais impostos.

Já a Goldenergy revelou esta segunda-feira que procederá a uma atualização de preços, que deixará a maioria dos seus clientes com encargos adicionais de 6 euros por mês (já incluídos os impostos), ainda que em média, a fatura dos seus clientes de gás suba 10 euros mensais (já com impostos).