Energéticas em dia pouco verde fazem PSI fechar em baixa de 1,5%

O PSI fechou a sessão desta terça-feira, 30 de agosto, em baixa de 1,5% nos 6020,56 pontos, com apenas duas cotadas a terminar com valorizações e uma, a Altri, a encerrar inalterada nos 5,54 euros. As restantes 12 ações perderam valor.

Na Europa, a sessão foi mista entre as principais praças, com Frankfurt a valorizar-se 0,53% e Londres a perder 0,88%. A tónica do índice pan-europeu Stoxx 600 foi, contudo, marcadamente negativa, com uma queda de 0,73% para terminar o dia.

Em Lisboa, as energéticas tiveram uma sessão pouco positiva, com alguns “pesos-pesados” a registar recuos acima dos 3%. A Greenvolt caiu 3,69% para os 9,65 euros e foi a mais penalizada no segundo dia de negociação desta semana, seguida da Galp Energia (-3,53% para os 10,93 euros) e da EDP (-2,77% para os 4,88 euros). A subsidiária EDP Renováveis teve um desempenho não muito melhor, com perdas de 1,45% para os 24,45 euros

A Jerónimo Martins, no retalho, foi fator adicional de pressão, com uma depreciação de 2,35% para os 21,60 euros.

Nos ganhos, figuraram apenas os CTT (+0,31% para os 3,23 euros) e o BCP (+2,4% para os 0,15 euros).