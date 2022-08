Banco de Portugal: exportações e importações de serviços de turismo sobem 137% e 63% em julho e superam 2019

As despesas de turistas estrangeiros em Portugal e de turistas portugueses em outros países aumentaram 137% e 63%, respetivamente, em julho, em termos homólogos, superando os valores registados no mesmo mês de 2019, divulgou esta terça-feira, 30 de agosto, o Banco de Portugal (BdP).

“Em julho de 2022, o indicador preliminar das viagens e turismo aponta para a manutenção de crescimentos acentuados face ao mesmo período do ano passado, devido ao contexto de restrições à movimentação internacional de pessoas que vigorava em 2021”, refere o BdP.

Segundo precisa, “o indicador sugere um crescimento das exportações de 137% face a julho de 2021 (após uma variação de 164% em junho) e um crescimento das importações de 63% (variação de 74% em junho)”.

Os valores de julho situam-se também acima dos registados em 2019, o último ano pré-pandemia, com as exportações a corresponderem a 120% e as importações a 121% dos respetivos valores observados em julho de 2019.

Relativamente aos valores acumulados até julho de 2022, as exportações e importações superam também os valores observados em igual período de 2019, correspondendo a 111% e 102% do valor então registado.

As séries apresentadas esta terça-feira pelo BdP são valores preliminares para a taxa de variação homóloga, tanto para as despesas de turistas estrangeiros em Portugal (também designadas por exportações ou créditos), como para as despesas de residentes em Portugal quando se deslocam a outros países (também designadas por importações ou débitos).

Conforme explica o banco central, “esta informação baseia-se num conjunto mais restrito de informação, predominantemente de cartões bancários, e não substitui as séries históricas de exportações e importações de viagens e turismo publicadas no BPstat, que pode encontrar no domínio das estatísticas externas | balança de pagamentos”.

O BdP atualiza o indicador preliminar das viagens e turismo da balança de pagamentos em 30 de setembro.