Aumento das vendas no retalho acelera para 4,8% em julho

A subida do volume de negócios no comércio a retalho acelerou em termos homólogos, de 3,4% em junho, para 4,8% em julho, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta terça-feira.

O instituto explica que esta aceleração resultou, essencialmente, do crescimento de 8,4% dos produtos não alimentares, enquanto os produtos alimentares apresentaram uma variação de 0,3%.

Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas apresentaram taxas de variação homóloga de 3,9%, 6,5% e 2,3%, respetivamente (2,8%, 5,8% e 0,9% em junho).

A variação mensal do índice agregado foi 0,7% em julho, contra uma descida de 2,5% no mês anterior, tendo os agrupamentos de produtos alimentares e produtos não alimentares passando de variações de, respetivamente, -3,8% e -1,5% em junho, para 3,6% e -1,4% em julho.

Em termos nominais, o índice agregado do volume de negócios no comércio a retalho passou de uma subida homóloga de 15,3% em junho para 14,7% em julho, o que segundo o INE continua a evidenciar “efeitos pronunciados do crescimento” dos preços.