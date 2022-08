UPS compra mais oito aviões de carga à Boeing

A Boeing anunciou esta segunda-feira um novo acordo para a venda de oito aviões de carga do modelo 767 à empresa de transportes UPS, o que elevará para 108 o número de aeronaves do modelo 767 na frota da UPS.

A Boeing irá entregar os novos aparelhos à UPS em 2025, a que irá acrescer um avião convertido em avião de carga 767-300, que entrará já ao serviço da empresa norte-americana de transporte de encomendas no final de 2023, no quadro de um anterior contrato, de dezembro de 2021, que abrangia a entrega de 19 aviões.

“Estes 767 adicionais irão ajudar-nos a continuar a cumprir o que interessa aos clientes da UPS pelo mundo fora. Esta é uma aeronave muito versátil, que operamos em todas as regiões do planeta”, declarou, em comunicado, o vice-presidente executivo da UPS, Nando Cesarone.

Estimativas da associação internacional de transporte aéreo (IATA) indicam que as receitas globais do transporte aéreo de carga em 2021 mais do que duplicaram as de 2019, o último ano antes da pandemia.

As perspetivas apresentadas este ano pela própria Boeing apontam para a necessidade de pelo menos 2795 novos aviões de carga ao longo das próximas duas décadas a nível global.