Perspetiva de subida de taxas de juro fazem dólar tocar máximos de 20 anos

O índice do dólar, que mede o valor da moeda norte-americana face a um cabaz de moedas de reserva, bateu em máximos de 20 anos esta segunda-feira, 29 de agosto, alcançando os 109,48 pontos, noticia a Reuters.

Porém, o euro, parte desse cabaz, manteve alguma resistência face à moeda norte-americana numa altura em que se antecipa uma subida das taxas de juro de referência acima do esperado, nos 75 pontos-base, na reunião de política monetária do dia 8 de setembro.

De acordo com a Reuters, a moeda única valorizava esta segunda-feira 0,34% face ao dólar mantendo-se abaixo da paridade nos 0,99985 dólares.

Na conferência de Jackson Hole, que reuniu nos Estados Unidos banqueiros centrais de todo o mundo nos últimos dias, Jerome Powell, presidente da Reserva Federal, reforçou a intenção da Fed de aumentar as taxas de juro quantas vezes forem necessárias para domar a inflação.

Já Isabel Schnabel, do conselho do Banco Central Europeu, disse em Jackson Hole que os bancos centrais têm de agir para conter a inflação sob risco de perder a credibilidade aumentando as taxas de juro, mesmo que e o preço a pagar seja uma recessão.

Entretanto, o euro beneficiava de comentários do ministro da Economia alemão, Robert Habeck, que antecipava uma queda dos preços do gás natural para breve, numa altura em que renovam recordes de sempre nos mercados internacionais devido ao desaparecimento do gás russo do Ocidente.