Bolsa de Lisboa em baixa com CTT a cair 2,43%

A bolsa de Lisboa estava na manhã desta segunda-feira em baixa, a manter a tendência da abertura e em linha com as principais praças europeias, com as ações dos CTT a caírem 2,43% para 3,22 euros.

Cerca das 9h15 em Lisboa, o PSI recuava 1,03% para 6140,18 pontos, com 13 'papéis' a descerem e dois a subirem a sua cotação.

Às ações dos CTT, seguiam-se as da Navigator, Greenvolt e Altri, que recuavam 1,97% para 3,97 euros, 1,58% para 9,96 euros e 1,52% para 5,52 euros, respetivamente.

As ações da Sonae perdiam 1,46% para 1,01 euros e Semapa e BCP desvalorizavam ambas 1,41%, para 14,02 euros e 0,14 euros, respetivamente.

A EDP baixava 1,36% para 5,06 euros, a EDP Renováveis 1,31% para 25,52 euros e a Corticeira Amorim 1,16% para 10,26 euros.

Com perdas abaixo do 1,00%, estavam a Galp (-0,94% para 11,04 euros), a Mota-Engil (-0,67% para 1,19 euros) e a REN (-0,36% para 2,74 euros).

Em sentido contrário, as ações da Jerónimo Martins subiam 0,26% para 22,84 euros e as da NOS cresciam 0,11% para 3,72 euros.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em baixa, condicionadas pela tendência negativa registada na sexta-feira na bolsa de Nova Iorque e pelos resultados das praças asiáticas.

Na sexta-feira, Wall Street registou grandes baixas no fecho, com o índice seletivo Dow Jones Industrial Average a recuar 3,03% para 32.283,40 pontos – na sua pior sessão desde maio –, e o seletivo S&P 500 a perder 3,37%, para 4.057,66 pontos.

O Nasdaq Composite Market, onde estão listadas as principais empresas de tecnologia, contraiu 3,94%, para 12.141,71 pontos.

Os resultados da sessão foram influenciados pelas declarações do presidente da Reserva Federal (Fed) norte-americana, Jerome Powell, que antecipou um provável aumento das taxas de juro, com o objetivo de as manter num nível mais elevado até que a inflação esteja sob controlo.

A nível cambial, o euro voltou a abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 0,99385 dólares, contra 0,99690 na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em outubro abriu com tendência ascendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se nos 101,46 dólares, contra 100,50 dólares no final da semana passada.