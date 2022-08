Apesar das sanções, economia russa deverá cair menos de 3% este ano

A economia da Rússia deverá fechar o ano com uma recessão de menos de 3% e deverá recuar até 1% em 2023, estima o governo russo, apesar de as sanções depois da invasão à Ucrânia em fevereiro terem cortado grande parte das relações comerciais e financeiras com os países do Ocidente.

Segundo a Reuters, em notícia publicada esta segunda-feira, 29 de agosto, o vice-primeiro-ministro russo, Andrei Belousov, disse que o desempenho da economia russa, que foi melhor do que o esperado face às circunstâncias, deve-se ao dinamismo do mercado de trabalho.

Em 2022, o governo russo prevê uma quebra do produto interno bruto (PIB) russo de “pouco mais de 2%, ao passo que em 2023 a queda do PIB deverá ser de ”não mais de 1%", avançou.

A agência Reuters recorda que no início da guerra e com as sanções em vigor as previsões apontavam para um impacto negativo de até 15% no PIB russo este ano.