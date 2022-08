Todas as casas são digitais

Na Alfredo AI, todos os dias seguem a mesma lógica. “No cenário ideal, temos uma ideia de manhã, trabalhamo-la à tarde e à noite temos resultados. Por vezes, demoramos um pouco mais”, descreve Mário Gamas, um dos sócios-fundadores da startup que tem vindo a gerar um pequeno alvoroço com uma plataforma que indica, na Internet, preços de casas em todos os bairros de Portugal.

Com mais de 10 mil utilizadores profissionais entre os clientes, a Alfredo AI assume-se como exemplo da construção de algo maior a partir de pequenas missões, mas é também a prova de que as tecnologias transformaram o imobiliário. Há cerca de dois meses, a empresa criada por ex-alunos do Instituto Superior Técnico entrou em Espanha e no Reino Unido. Para um futuro próximo, perfilam-se os EUA. “Não podemos ir para os EUA sem garantir investimento”, lembra Guilherme Farinha, sócio-fundador da Alfredo AI.