Privados apostam na construção de residências para estudantes

Há falta de quartos, casas e residências para os estudantes do Ensino Superior. O novo ano letivo começa daqui a menos de um mês e há estudantes sem resposta às necessidades de alojamento, apesar de o país ter um plano para construir e renovar 134 residências. Com a falta de oferta pública, crescem as oportunidades no sector privado, que já direcionou 6% do total dos seus investimentos no primeiro trimestre para este segmento e está a acelerar a conclusão de novos projetos.

“Portugal regista um aumento do número de estudantes, para os quais o país ainda não consegue dar resposta às necessidades de alojamento”, revela um estudo da consultora imobiliária Cushman & Wakefield.