Capital de risco não acompanha empreendedores na Península Ibérica

No primeiro trimestre de 2022, as startups ibéricas levantaram €1,5 mil milhões em cerca de 180 rondas. O ecossistema de startups na Península Ibérica floresceu com muitos casos de sucesso, porém, o valor do investimento captado por estes negócios emergentes permanece inferior à média na Europa. A conclusão consta de um estudo da Antler, gestora de capital de risco de origem norueguesa, que se instalou, há pouco tempo, em Lisboa e Madrid. Há um caminho de crescimento a percorrer, sustenta a Antler, conhecida por apoiar projetos embrionários, em fase pré-semente e, até, antes de existir uma equipa ou uma ideia.

Não faltam sinais de potencial. A Startup Genome, uma consultora de inovação, colocou Barcelona em 5º lugar, Madrid em 8º e Lisboa em 17º no Ranking de Ecossistemas Emergentes de 2021 — no caso da capital portuguesa, deu-se um trambolhão em 2022 (para a 41ª posição) fruto de um desempenho mais fraco das startups ao nível da penetração no mercado. Entretanto, o capital de risco na região não acompanhou o trajeto sustentado das startups ibéricas, faz notar Sérgio Massano, partner da Antler e líder em Portugal e Espanha.

