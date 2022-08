PT 2020: ainda falta receber €400 por cada português

À data de 18 de agosto de 2022 — quando faltavam exatamente 500 dias para executar todos os investimentos deste ‘velho’ quadro comunitário que arrancou em 2014 e termina em 2023 — a Comissão Europeia já pagara a Portugal 82% do envelope de €23 mil milhões do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo Social Europeu ou o Fundo de Coesão que está a apoiar as empresas a investir, os trabalhadores a obterem formação e emprego ou as obras públicas a saírem do papel.

Dependendo da capacidade de execução de todos estes investimentos no terreno, faltará ao Portugal 2020 receber mais €4,1 mil milhões destes fundos da coesão, o equivalente a €400 por cada português.